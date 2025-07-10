Аэросъёмка помогла выявить 400 случаев самозахвата участков леса в Подмосковье
400 случаев самозахвата лесных участков в Московской области удалось выявить с начала текущего года благодаря аэрофотосъемке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Для проверки с воздуха применяется ортофотоплан — фотография местности с точной привязкой к системе координат, где отображены поверхность земли и объекты на ней.
«На основании данных, полученных в результате аэрофотосъемки, планируются и проводятся патрулирования. За первые два квартала этого года так было обнаружено 400 случаев самозахвата земель лесного фонда. По всем случаям заведены административные расследования», — сказал глава Комлесхоза области Алексей Ларькин.В ведомстве напомнили, что за самозахват лесных земель на физлицо налагается штраф в размере до 50 тысяч рублей, на должностное лицо — до 100 тысяч рублей, на юрлицо — до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель должен возместить нанесённый природе ущерб в размере до 10 тысяч рублей за сотку.