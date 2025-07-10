В Московской области в этом году донорами стали порядка 43 тыс. человек
В Подмосковье с начала года донорами стали около 43 тыс. человек. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
«Отрадно видеть, как в Подмосковье развивается донорское движение. В этом году донорами стали почти 43 тыс. человек, причём более 8 тыс. из них сдали кровь впервые. Напомню, что в нашем регионе для почётных доноров предусмотрены ежегодные выплаты и меры социальной поддержки. Сдать кровь и её компоненты жителям региона можно в Московском областном центре крови, его подразделениях в Подольске, Щёлкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве, а также на выездных донорских акциях», – рассказала Болатаева.Как пояснили в пресс-службе подмосковного Минздрава, донорская кровь и её компоненты нужны для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, детей, рождённых раньше срока и других.
Стать донором может любой житель старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству и прошедший специальное медобследование. Чтобы получить статус почётного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму – 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов.
Центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.
Полный список учреждений Службы крови Московской области можно найти на сайте. https://donormo.ru/usk-mo/
Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.