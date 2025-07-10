В Московской области в этом году донорами стали порядка 43 тыс. человек

10 июля 2025, 14:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье с начала года донорами стали около 43 тыс. человек. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.







«Отрадно видеть, как в Подмосковье развивается донорское движение. В этом году донорами стали почти 43 тыс. человек, причём более 8 тыс. из них сдали кровь впервые. Напомню, что в нашем регионе для почётных доноров предусмотрены ежегодные выплаты и меры социальной поддержки. Сдать кровь и её компоненты жителям региона можно в Московском областном центре крови, его подразделениях в Подольске, Щёлкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве, а также на выездных донорских акциях», – рассказала Болатаева.