Аферисты выманили у пенсионерки 12 млн рублей через поддельный домовой чат

15 июня 2026, 09:13

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

76-летняя жительница Звенигорода отдала телефонным мошенникам 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала пенсионерке пришло в мессенджере предложение от неизвестного вступить в домовой чат. Женщина перешла по ссылке и продиктовала код «администратору группы». Сразу после этого ей пришло сообщение, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан и что нужно позвонить по указанным номерам.





«Люди, до которых женщина дозвонилась, представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они сказали, что некий экстремист получил генеральную доверенность на управление всем имуществом пенсионерки, а её саму могут признать соучастницей. И чтобы избежать обвинения и обыска, все сбережения нужно передать «сотруднику казначейства» для помещения в специальную сейфовую ячейку», — говорится в сообщении.