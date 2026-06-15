15 июня 2026, 08:41

Baza: В Москве прохожий защитил женщину от избиения мужем и стал обвиняемым

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Мужчина избивал жену на глазах прохожих в Москве. Когда за нее вступился случайный свидетель, виноватым в итоге сделали его. Об этом пишет Telegram-канал Baza.