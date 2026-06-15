В Москве прохожий защитил женщину от избиения мужем и стал обвиняемым
Мужчина избивал жену на глазах прохожих в Москве. Когда за нее вступился случайный свидетель, виноватым в итоге сделали его. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
23-летний Амир и его друг стали свидетелями конфликта на Новослободской улице. Мужчина приставал к девушке, а затем начал бить её по лицу. Амир сначала не хотел вмешиваться, но после рукоприкладства не смог остаться в стороне. Тогда агрессор переключился на парня, который для защиты распылил перцовый баллончик и, поддавшись эмоциям, ударил нападавшего ногой по голове.
Девушка, которая ранее просила о помощи, теперь вступилась за своего мужа. В результате оба написали на молодого человека заявление. Сейчас на него составлен административный протокол. Амир ищет адвоката.
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