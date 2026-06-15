СК проверяет обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в реке на Сахалине
В реке Эверон Долинского городского округа обнаружили тело 44-летней местной жительницы. Об этом сообщается в канале «Следком_Сахалин» на платформе MAX.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Отмечается, что специалисты не нашли телесных повреждений, которые указывали бы на криминальный характер гибели женщины. Для выяснения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, проводится доследственная проверка. По ее итогам примут процессуальное решение.
Ранее «Радио 1» передавало, что на 677-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой. ДТП произошло в ночь с 14 на 15 июня в Петровск-Забайкальском районе. В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы и попал в больницу.
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