Пожар в Самаре унёс жизни двух человек, ещё пятеро пострадали, включая детей

15 июня 2026, 03:29

При пожаре в многоэтажном доме Самары два человека погибли, ещё пятеро пострадали

Фото: iStock/Distortion Media

В Самаре при пожаре в многоэтажном доме погибли два человека. Об этом в ночь на 15 июня пишет РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.