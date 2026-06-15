Пожар в Самаре унёс жизни двух человек, ещё пятеро пострадали, включая детей
В Самаре при пожаре в многоэтажном доме погибли два человека. Об этом в ночь на 15 июня пишет РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
Вчера в жилом здании прогремел взрыв газа. По предварительной информации, изначально загорелся сетевой продуктовый магазин на первом этаже, затем пламя перекинулось выше. Огонь охватил квартиры со второго по четвёртый этаж первого подъезда, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.
В результате происшествия пострадали пять человек, включая двоих детей. Отмечалось, что один из раненых находится в тяжёлом состоянии, остальные — средней степени тяжести. Более того, многие жильцы также надышались дымом.
Тела возможных жертв обнаружили во время поисково-спасательных мероприятий. Одной из погибших оказалась женщина. Отмечается, что дальнейшие работы сотрудников МЧС решили приостановить до утра.
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