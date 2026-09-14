Готовность капремонта детского сада при школе №26 в Лобне превысила 90%

14 сентября 2026, 17:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад при школе №26, расположенный на Коммунистической улице в Лобне, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Площадь здания составляет более 1 700 квадратных метров. В программу ремонта вошло обновление фасада, кровли и всех инженерных коммуникаций, возведение внутренних перегородок, заливка полов, покраска стен, установка новых окон, дверей, осветительных приборов, оборудования и мебели, а также модернизация пищеблока.





«Сейчас на объекте заканчивают фасадные работы, устанавливают двери и мебель и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.