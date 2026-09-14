В Подмосковье с начала лета отремонтировали 16 700 элементов детских площадок
В Подмосковье регулярно проводят плановые проверки детских игровых площадок. С начала лета на территории муниципальных образований выявлено и устранено 16 712 нарушений, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Внимание уделяют безопасности конструкций, целостности покрытий и устойчивости оборудования.
«В регионе насчитывается более 19 000 детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют им особое внимание. Важна каждая деталь – от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток. До приведения оборудования в исправное состояние необходимо временно ограничить доступ детей на площадку», – сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.Жителям Подмосковья напомнили, что по вопросам ремонта детских игровых площадок можно обратиться в территориальный отдел Минчистоты.