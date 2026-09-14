Для жителей Дзержинского устроили праздник в честь Дня города

14 сентября 2026, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

День города отметили в Дзержинском в субботу, 12 сентября. Для жителей организовали насыщенную праздничную программу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Люберцы.





Мероприятия провели в благоустроенном сквере имени Б.К. Громцева. Там работали детские анимационные площадки и ремесленные мастер-классы, проводились спортивные активности и даже историческая реконструкция. Горожан поздравил с праздником глава округа Люберцы Владимир Волков.





«Дзержинский — это надёжный щит страны. Именно здесь укрепляется обороноспособность России и создаётся её технологическая мощь», — отметил руководитель муниципалитета.