Аграриев Подмосковья приглашают на форум «Русское поле – 2026» в Казани

01 августа 2026, 15:54

Всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле – 2026» состоится 19-20 августа в Казани. Это мероприятие будет ключевой платформой для обсуждения перспектив развития отечественного семеноводства.

Зарегистрироваться на форум можно до 7 августа. Все детали мероприятия размещены на официальном

сайте

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Программа включает отраслевые дискуссии, круглые столы и осмотр демонстрационных посевов, где наглядно представлены современные достижения селекции. Ключевым событием деловой программы станет пленарное заседание, которое пройдет под председательством Министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.Московская область стабильно лидирует в области селекционных разработок, что особенно ярко проявилось в прошлом году. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что в рамках форума впервые была вручена Всероссийская отраслевая премия «Селекционный прорыв», и значительную часть наград получила компания «Щелково Агрохим» из Подмосковья, завоевав пять наград, в том числе три призовых места. На выставке предприятия представили крупные, выровненные корнеплоды сахарной свеклы, корзинки подсолнечника и снопы озимой пшеницы, включая знаменитые сорта-рекордсмены «Зюгановка» и «Ермоловка».Участие в форуме предоставляет уникальную возможность не только продемонстрировать собственные разработки, но и изучить передовые методы, наладить деловые связи и внести вклад в развитие аграрного сектора страны.