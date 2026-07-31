В Минэкологии получили данные о росте популяции белых аистов в Подмосковье

31 июля 2026, 20:57

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье появились новые гнёзда белых аистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона со ссылкой на данные мониторинга численности этих птиц в Московской области.





Министерство периодически проводит мониторинг численности охраняемых объектов животного мира. Помогают в этой работе орнитологи и бёрдвотчеры, в том числе участники проекта «Белый аист».

«Во время мониторинга в регионе насчитали 238 жилых гнёзд. Почти все многолетние гнездовья сегодня заселены. Несколько новых гнездовий появилось в Рузском и Волоколамском округах. Радует и плодовитость пар. Обычно в гнезде замечают от одного до трёх птенцов, однако в этом году выявили 12 гнёзд, где живут по пять повзрослевших аистят. Такие многодетные семьи наблюдали в Наро-Фоминском, Рузском, Можайском, Волоколамском округах, в Шаховской и Серебряных Прудах», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.