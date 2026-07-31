В Московской области в июле начали строить и реконструировать 15 котельных

31 июля 2026, 21:23

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье в июле приступили к строительству или реконструкции 15 котельных. Именно столько извещений о начале работ поступило в Главгосстройнадзор Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





Так, в Долгопрудном новая блочно-модульная котельная появится на улице Циолковского. Она обеспечит теплом 92 многоквартирных дома, 10 детсадов, четыре школы, лицей, ФОК, техникум, храм и дежурную часть МЧС.

«В городском округе Орехово-Зуево реконструируют котельную «Полянская». На объекте заменят трубы, автоматизируют управление котлом. Модернизация исключит аварии и повысит безопасность эксплуатации оборудования. Эта котельная обеспечивает теплом большой микрорайон: дома на улицах Парковкой, Володарского, Галочкина, Красноармейской и в проезде Беляцкого. Завершат работы до начала отопительного сезона», – отметили в пресс-службе.