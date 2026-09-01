В Поварове открыли современный детский сад на 250 мест

01 сентября 2026, 22:46

оригинал Фото: пресс-службе администрации г. о. Солнечногорск

В Поварове городского округа Солнечногорск торжественно открыли детский сад. Современное дошкольное учреждение рассчитано на 250 детей, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Помещения сада осмотрели первый замглавы округа Виталий Тушинов, депутат Совета депутатов Алексей Захаров и родители воспитанников.



В трёхэтажном здании оборудованы современный медицинский кабинет, пищеблок, залы для занятий хореографией и физкультурой. Для воспитанников также обустроили большую территорию для прогулок.

Фото: пресс-службе администрации г. о. Солнечногорск

Все группы садика укомплектованы. Две из них работают в режиме адаптации. Дети постепенно привыкают к новому коллективу и распорядку дня, проводя в учреждении сначала один-два часа, а затем увеличивая время пребывания.

«Это был долгожданный объект, которого жители Поварова ждали с большим нетерпением. Вместе с родителями воспитанников мы провели обход нового детского сада. Здесь создана современная инфраструктура, установлена новая мебель, появились новые игрушки, есть всё необходимое для детей. Но главное – это педагоги, которые будут помогать ребятам расти, развиваться и быть счастливыми», – подчеркнул Захаров.