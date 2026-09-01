В Щёлковском перинатальном центре появился на свет 50-тысячный малыш
Девятилетие со дня открытия Щёлковского перинатального центра совпало со знаковым событием. В этот день состоялась выписка 50-тысячного новорождённого, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Для Ирины и Даниила Ермолаевых это второй ребёнок. Старшая дочь Алиса тоже родилась в этом центре.
Родители отметили профессионализм врачей и их чуткое отношение. А новость о том, что их сын стал юбилейным, 50-тысячным малышом, оказалась для семьи приятным сюрпризом. Мальчика назвали Ярославом.
Семью поздравили главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак и заместитель главы округа Дмитрий Толмачёв. Супругам вручили сертификат на бесплатное первичное обследование новорождённого и приятные подарки.
«Мы открыты для всех и приглашаем всех будущих мам к нам на роды. Дети – наше будущее, и наша главная задача – окружить их заботой, теплом и высочайшим профессионализмом с самых первых минут жизни», – поделился Пастарнак.А Толмачёв вручил главврачу почётную грамоту от главы городского округа Щёлково Андрея Булгакова за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения.