Резиденты ОЭЗ «Дубна» направили на образование в наукограде 15 млн рублей
Особая экономическая зона «Дубна» и компании-резиденты к началу учебного года реализовали комплексную программу поддержки подшефных образовательных учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Проекты бизнеса направлены на развитие непрерывной профориентационной вертикали, обеспечивающей высокотехнологичные предприятия региона квалифицированными кадрами.
Важным этапом программы стало преображение гуманитарно-эстетической гимназии №11. За два летних месяца в учреждении отремонтировали кабинеты, рекреации, санузлы, актовый зал, центральный вход, обновили коммуникации, закупили современное мультимедийное и климатическое оборудование.
«На обновление гимназии направили более 15 миллионов рублей. Проект поддержали резиденты ОЭЗ – компании «Ядро Фаб Дубна», «Энкор», «Аргументум Фарма», «ВостокМаш», «Нутришн Фарм», «Алтегра» и «Гранат Био Тех». Создание передовой образовательной инфраструктуры – долгосрочный вклад в кадровый суверенитет региона. Сейчас в ОЭЗ создано более 11 000 рабочих мест, и спрос предприятий на молодых инженеров, программистов и технологов постоянно растет», – сказал гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.Также к началу учебного года благотворительный Фонд «ОЭЗ Дубна» передал школе «Возможность» для детей с ОВЗ сертификат на оснащение нового компьютерного класса.
Кроме того, экономическая зона усиливает интеграцию с высшей школой. Между университетом «Дубна» и резидентами сегодня действуют 27 соглашений о сотрудничестве.