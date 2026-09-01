Резиденты ОЭЗ «Дубна» направили на образование в наукограде 15 млн рублей

01 сентября 2026, 21:35

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Особая экономическая зона «Дубна» и компании-резиденты к началу учебного года реализовали комплексную программу поддержки подшефных образовательных учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Проекты бизнеса направлены на развитие непрерывной профориентационной вертикали, обеспечивающей высокотехнологичные предприятия региона квалифицированными кадрами.



Важным этапом программы стало преображение гуманитарно-эстетической гимназии №11. За два летних месяца в учреждении отремонтировали кабинеты, рекреации, санузлы, актовый зал, центральный вход, обновили коммуникации, закупили современное мультимедийное и климатическое оборудование.

«На обновление гимназии направили более 15 миллионов рублей. Проект поддержали резиденты ОЭЗ – компании «Ядро Фаб Дубна», «Энкор», «Аргументум Фарма», «ВостокМаш», «Нутришн Фарм», «Алтегра» и «Гранат Био Тех». Создание передовой образовательной инфраструктуры – долгосрочный вклад в кадровый суверенитет региона. Сейчас в ОЭЗ создано более 11 000 рабочих мест, и спрос предприятий на молодых инженеров, программистов и технологов постоянно растет», – сказал гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.