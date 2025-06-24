Аграриев Подмосковья приглашают на вебинар по торговле с Индией

24 июня 2025, 16:42

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

27 июня в 10:00 Российский экспортный центр проведёт вебинар «Онлайн-торговля и маркетплейсы в Индии» для сельхозтоваропроизводителей из Подмосковья. Заявки на участие принимаются до 26 июня, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.