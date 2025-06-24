Аграриев Подмосковья приглашают на вебинар по торговле с Индией
27 июня в 10:00 Российский экспортный центр проведёт вебинар «Онлайн-торговля и маркетплейсы в Индии» для сельхозтоваропроизводителей из Подмосковья. Заявки на участие принимаются до 26 июня, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ходе сессии участникам расскажут о специфике индийских онлайн-рынков, возможностях для продвижения продукции и требованиях к сертификации и маркировке товаров. Консультации проведут представители РЭЦ в Индии совместно с зарубежными партнёрами.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте, также будет доступна видеозапись мероприятия. В министерстве подчеркнули, что выход на международные рынки способствует росту экспортного потенциала региона. Актуальная информация для АПК-производителей публикуется в Telegram-чате Минсельхоза.
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