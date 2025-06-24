В Раменском рассказали о ходе ремонта подъездной дороги к СНТ
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Ремонт подъездной дороги к СНТ «Зенит-2» Раменского муниципального округа ведётся на участке протяжённостью около 830 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Садоводческое товарищества «Зенит-2» расположено в территориальном управлении «Юго-Западное». В ремонте подъездной дороги задействовано десять единиц специализированной техники», — отмечается в сообщении.Всего в текущем сезоне в Раменском округе планируется привести в порядок 82 участка подъездных дорог к СНТ. Ремонт проводится силами муниципалитета в рамках программы по ремонту подъездных дорог к дачным и садовым товариществам Московской области. Эта программа реализуется с 2018 года.
Ранее сообщалось, что строительная готовность пешеходного подземного перехода под железной дорогой в Раменском превысила 20%.