Заявочную кампанию премии #МЫВМЕСТЕ продлили до конца июня

24 июня 2025, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба Добро.рф

Организаторы Международной премии #МЫВМЕСТЕ приняли решение продлить приём заявок на участие в юбилейном, пятом сезоне до 30 июня. Это объяснили большим количеством обращений от представителей некоммерческих организаций, компаний, социальных предпринимателей, волонтёров, наставников и инициативных групп из России и других стран.





Международная Премия #МЫВМЕСТЕ вручается с 2020 года авторам социальных проектов, направленных на помощь людям, улучшение качества жизни, поощряющая лучших волонтёров, наставников и самые эффективные программы по развитию добровольчества. В этом году премия стартовала 12 апреля на презентации нацпроекта «Молодёжь и дети» в Национальном центре «Россия». Организаторы уже получили более 38 тыс. заявок из 130 стран.

«Пять лет назад во время пандемии коронавируса появился проект #МЫВМЕСТЕ для помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. С тех пор, когда где-то беда, волонтёры проекта помогают людям. Сейчас это помощь в ликвидации ЧС в Чёрном море, тушение лесных пожаров в Забайкалье, поддержка участников СВО и их семей, помощь приграничью. Премия призвана найти лидеров социальных изменений, берущих ответственность за других, за решение проблем», – рассказал председатель думского комитета по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.