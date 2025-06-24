В Дубне провели выездную администрацию по вопросам образования
Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Выездную администрацию, посвящённую вопросам образования, провели власти округа Дубна в левобережной части города. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
В ходе встречи жители обсудили с руководством округа ремонт в детских садах и школах, путёвки в детские оздоровительные лагеря и организацию открытых стадионов на территории учебных учреждений.
«Левобережье сегодня активно преображается и, конечно, у жителей возникают вопросы по ходу работ. Все взяли в работу. Спасибо жителям за содействие и участие в жизни города», – сказал по итогам встречи глава Дубны Максим Тихомиров.Отмечается, что в рамках выездной администрации удалось обсудить также благоустройство, медицинскую помощь и развитие транспортной инфраструктуры — всего около 50 вопросов.