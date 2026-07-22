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Аграрии Наро-Фоминска подвели итоги работы сектора животноводства за полгода

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Результаты работы животноводческого сектора Наро-Фоминского городского округа за первое полугодие 2026 года показывают уверенный рост ключевых показателей этой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Главным драйвером стало птицеводство.

«Производство инкубационных яиц выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 34,5 миллионов штук. Молочная отрасль тоже показала положительную динамику: объёмы надоев увеличились на 500 тонн, прибавив 3,5%. Объём производства мяса сохранилися на прошлогоднем уровне, что свидетельствует о стабильности сектора», – отметили в администрации.
Там подчеркнули, что животноводческий комплекс Наро-Фоминского округа завершил полугодие с хорошими производственными показателями.
Лора Луганская

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