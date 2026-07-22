Аграрии Наро-Фоминска подвели итоги работы сектора животноводства за полгода
Результаты работы животноводческого сектора Наро-Фоминского городского округа за первое полугодие 2026 года показывают уверенный рост ключевых показателей этой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Главным драйвером стало птицеводство.
«Производство инкубационных яиц выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 34,5 миллионов штук. Молочная отрасль тоже показала положительную динамику: объёмы надоев увеличились на 500 тонн, прибавив 3,5%. Объём производства мяса сохранилися на прошлогоднем уровне, что свидетельствует о стабильности сектора», – отметили в администрации.Там подчеркнули, что животноводческий комплекс Наро-Фоминского округа завершил полугодие с хорошими производственными показателями.