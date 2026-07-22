В Наро-Фоминске после пересдачи ЕГЭ наградили ещё двух медалистов
Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина вручила выпускникам 2026 года ещё две медали –золотую и серебряную. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Михаил Иванов из Апрелевской школы №1 и Татьяна Слажнева из Алабинской школы не были на основной церемонии награждения. Они ждали результатов пересдачи ЕГЭ в «президентские дни» 8 и 9 июля. Всего в этом году правом пересдать экзамен по одному из предметов воспользовались 206 выпускников округа.
Михаил пересдавал русский язык. На ЕГЭ он получил 69 баллов и решил улучшить результат. Проанализировав ошибки, сдал гораздо лучше. Теперь у него 81 балл и заслуженная золотая медаль.
Татьяна пересдавала химию и подтвердила свой результат. Серебряная медаль стала наградой за целеустремлённость и терпение. Девушка планирует поступить в медицинский вуз и стать первым медиком в семье.
Малыхина вместе с председателем окружного Совета депутатов Геннадием Пензовым поздравила ребят и их мам, отметив поддержку родителей и труд выпускников.
Читайте также: