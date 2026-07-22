В Наро-Фоминске после пересдачи ЕГЭ наградили ещё двух медалистов

22 июля 2026, 18:37

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина вручила выпускникам 2026 года ещё две медали –золотую и серебряную. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.