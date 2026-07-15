На улице Ленина в Наро-Фоминске открыли новую детскую площадку
Новый детский игровой комплекс установили взамен устаревшего во дворе дома №27 по улице Ленина в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Площадку обновили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды».
«Теперь жители могут отдыхать на привычном месте, но в новых условиях. Игровые конструкции, качели, резиновое покрытие, скамейки и урны — всё надёжно, удобно и красиво», — говорится в сообщении.В честь открытия площадки для местных ребят устроили уличный праздник с песнями, воздушными шарами и раздачей мороженого.
Ранее сообщалось, что современную детскую площадку устанавливают в посёлке Селятино Наро-Фоминского округа.