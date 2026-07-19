Областная акция «Ночь в парке» состоялась в Наро-Фоминске

19 июля 2026, 16:56

Фото: Администрация Наро-Фоминский г.о.

Областная акция «Ночь в парке» прошла 18 июля в Центральном парке имени Воровского в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Участники перевоплощались в сказочных и мистических персонажей, надевая разнообразные костюмы. На мероприятии можно было встретить вампиров в старомодных плащах, мрачных предсказательниц, ведьм, кикимор и скелетов. На празднике был даже дементор, известный по вселенной «Гарри Поттера».



Дети вместе с родителями участвовали в «ужасных мастер-классах» и эстафетах, а главный конкурс на лучший костюм вызвал настоящий ажиотаж. Очередь на аквагрим выстраивалась даже из тех, кто пришел «просто посмотреть», отметили в администрации.



Центральным событием вечера стал парковый квест с мрачным и загадочным сюжетом. Гости признавались, что им было «ужасно интересно» и «щекотало нервы». Праздник объединил как тех, кто пришел в образах, так и тех, кто влился в компанию прямо на месте.