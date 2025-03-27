Аграрии Подмосковья могут пройти онлайн-обучение по субсидиям и агрострахованию

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С 8 по 11 апреля аграрии, фермеры и сотрудники предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья смогут пройти дистанционное обучение в формате повышения квалификации. Тема курса — «Новации в получении государственной поддержки сельского хозяйства: субсидии и новые правила агрострахования с 1 января 2025 года», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова