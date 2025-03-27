Аграрии Подмосковья могут пройти онлайн-обучение по субсидиям и агрострахованию

За прошедший год в Подмосковье производство колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, выросло на 3,1% по сравнению с годом ранее. Сегодня на подмосковных производителей приходится более 21% всего объема колбас, выпускаемых в Центральном федеральном округе, и свыше 10% от общероссийского показателя, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.