В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в «Школе фермеров»

Фото: пресс-служба istockphoto.com/shironosov
Приём заявок на конкурсный отбор в образовательный проект «Школа фермера» стартовал в Московской области, он продолжится до 13 апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Образовательный проект адресован начинающим фермерам, а также тем, кто только собирается посвятить себя сельскому хозяйству. Обучение будет проводиться по двум направлениям: «Технологии современного животноводства на базе крестьянско-фермерского хозяйства» и «Технологии современного растениеводства на базе крестьянско-фермерского хозяйства», — говорится в сообщении.Обучение начнётся 25 апреля, оно будет проходить на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова. Продолжительность курса составит два месяца, форма обучения очная. Отмечается, что участникам программы будет предоставлена возможность пройти стажировку в лучших агрокомпаниях Подмосковья.
Окончившие курс получат госдипломы. Подробная информация о «Школе фермеров» размещена на портале «Свое».
Читайте также:
В Мытищах завершили строительство завода по производству фермерских колбас
Жителям Подмосковья напомнили о правилах противопожарной безопасности на сельхозземелях
Информационный онлайн-сервис расскажет аграриям Подмосковья о мерах поддержки
Лев Каштанов