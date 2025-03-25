Подмосковные фермеры смогут пройти курс повышения квалификации

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Фермеры и представители аграрной сферы Подмосковья могут пройти дополнительное профессиональное обучение по программе повышения квалификации «Основы эффективного использования земельных ресурсов в фермерском хозяйстве» на базе ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова