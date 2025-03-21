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Для предпринимателей Подмосковья состоится семинар по производству органической продукции

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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3 апреля Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с Национальным центром компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества проведет онлайн-семинар для предпринимателей региона. Тема мероприятия — «Производство органической продукции: новые возможности для АПК».
В рамках семинара эксперты рассмотрят ключевые аспекты развития органического сектора в России: инфраструктуру, сертификацию, пути реализации продукции для малого, среднего и крупного бизнеса, перспективы экспорта, а также доступные меры поддержки производителей и успешные примеры работы в этой сфере.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. Подать заявку на участие можно до 31 марта, заполнив специальную форму. Ссылка на конференцию будет направлена на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

В министерстве подчеркнули, что семинар станет хорошей возможностью для предпринимателей региона развивать и масштабировать бизнес в сфере органического производства.

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Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар по экспорту в Индию
20 марта 2025, 22:58

Фото: iStock / NatanaelGinting

Подмосковные предприниматели смогут стать участниками бесплатного вебинара для экспортёров «Час с торговым представителем России в Республике Индия». Онлайн-мероприятие состоится в 25 марта, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих узнать о возможностях выхода на рынок Индии, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства», – пояснили в ведомстве.
Спикером вебинара выступит торговый представитель России в Индии Александр Рыбас. Он расскажет об экономической ситуации, главных направлениях торговли, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках и о поддержке государства. Вебинар пройдёт с 11 до 12 часов. Для участия необходимо оставить заявку по ссылке.

Регистрация открыта до 10:00 25 марта. Ссылка на вебинар придёт на почту.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

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В рузской поликлинике и в корпусе балашихинской больницы завершили ремонт
20 марта 2025, 22:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Завершены ремонтные работы в филиале №2 Балашихинской больницы, а также в поликлинике посёлка Колюбакино Рузской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В филиале больницы отремонтировали операционный блок, отделение реанимации и анестезиологии, а также пищеблок. В поликлинике обновили фасад, интерьер, установили новую мебель, выполнили сантехнические, электромонтажные и другие работы.
«Мы уделяем большое внимание ремонту наших медучреждений. Это важно как для жителей, так и для сотрудников. Всего на проведение ремонтных работ было направлено более 78 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Ранее сообщалось, что в Люберцах продолжается строительство современной поликлиники.

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#балашиха
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Подмосковные коммунальщики начали готовиться к 80-летию Великой Победы
20 марта 2025, 22:35

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области накануне 80-летия Великой Победы обновят и отремонтируют памятники и мемориалы, посвящённые Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Планируются капитальный и текущий ремонт мемориалов; покраска и ремонт ограждений; установка новых малых архитектурных форм; ремонт бортового камня; промывка и очистка металлических поверхностей памятников, мемориальных досок, а также очистка от мусора и благоустройство прилегающей территории», – рассказали в министерстве.
Так, до 30 апреля специалисты службы содержания территорий приведут в порядок 11 памятников в Мытищах. В Воскресенске обновят 45 мемориалов. В Коломне отреставрируют 112 памятников и знаков участникам войны.
«Важно, что после ремонта все памятники сохранят исторический вид. Специалисты используют для ремонта материалы, точно соответствующие первоначальным проектом объектов», – подчеркнули в региональном Минчистоты.
Там напомнили, что президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества.

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#московская область
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Рузский муниципальный округ возглавил Александр Горбылёв
20 марта 2025, 22:23

Фото: https://t.me/alexander_gorbylev_ruza_chat

Совет депутатов Рузского муниципального округа избрал Александра Горбылёва главой муниципалитета сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте администрации.
«Это высокая честь и большая ответственность для меня и моей команды. Вместе мы сможем достигнуть больших успехов и решить важные задачи, стоящие перед нашим округом», – написал сам Горбылёв в своём телеграм-канале.
До января этого года Горбылёв был постоянным представителем губернатора Подмосковья в Мособлдуме. 11 февраля его назначили временно исполняющим полномочия главы Рузского округа.

С ноября 2019-го по февраль 2025 года пост главы Рузского округа занимал Николай Пархоменко.

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#московская область
#александр горбылёв
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На железнодорожных путях Подмосковья с начала года выявили около 900 нарушителей
20 марта 2025, 22:11

Фото: пресс-служба Минтранса МО

С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской области заметили около 900 нарушителей правил перехода через пути. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минтранса.
«Нарушителей выявили в ходе профилактических рейдов на станциях и пешеходных переходах. С начала года сотрудники транспортной полиции, представителями администраций округов, административной пассажирской инспекции Подмосковья, перевозчиков и волонтёров провели более 1,4 тыс. профилактических мероприятий», – отметили в ведомстве.
Кроме того, нарушителей фиксируют более 140 камер у пешеходных переходов. Больше всего их установлено в Одинцовском городском округе. При этом система способна определить ещё и личность нарушителя. По видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

По статистике ведомства, больше всего нарушений выявлено на так называемых «опасных тропах».

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