Для предпринимателей Подмосковья состоится семинар по производству органической продукции

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
3 апреля Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с Национальным центром компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества проведет онлайн-семинар для предпринимателей региона. Тема мероприятия — «Производство органической продукции: новые возможности для АПК».
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Дайана Хусинова