Аграрии Подмосковья могут закупить сельхозтехнику на льготных условиях

18 августа 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Для подмосковных аграриев действуют льготные условия приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках мер господдержки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Дополнительные инструменты реализуются с участием Росагролизинга и направлены на повышение доступности современной техники для сельхозтоваропроизводителей.

«Так, аграриям предлагают условия лизинга тракторов со ставкой от 4% годовых, возможностью отсрочки платежей до конца года, авансом от 0% и сроком финансирования до восьми лет. Механизм реализуется в рамках программы «Трактор в поле». Воспользоваться программой могут сельхозтоваропроизводители, машинно-технологические компании и станции, сервисные центры, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, организации науки и образования в агропромышленном комплексе». – пояснили в ведомстве.