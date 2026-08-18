Аграрии Подмосковья могут закупить сельхозтехнику на льготных условиях
Для подмосковных аграриев действуют льготные условия приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках мер господдержки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Дополнительные инструменты реализуются с участием Росагролизинга и направлены на повышение доступности современной техники для сельхозтоваропроизводителей.
«Так, аграриям предлагают условия лизинга тракторов со ставкой от 4% годовых, возможностью отсрочки платежей до конца года, авансом от 0% и сроком финансирования до восьми лет. Механизм реализуется в рамках программы «Трактор в поле». Воспользоваться программой могут сельхозтоваропроизводители, машинно-технологические компании и станции, сервисные центры, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, организации науки и образования в агропромышленном комплексе». – пояснили в ведомстве.Там добавили, что механизм распространяется на юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Процедура оформления упрощена. Для этого требуется сокращённый пакет документов. А все этапы от подачи заявки до подписания договора можно пройти в формате онлайн. Подробные условия доступны на сайте ведомства.
В министерстве назвали обновление сельскохозяйственной техники одним из главных факторов повышения эффективности агропрома.