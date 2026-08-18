В 13 населённых пунктах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

18 августа 2026, 17:31

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали на региональных дорогах в 13 населённых пунктах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, барьерные защищают от съезда с дороги, а перильные не дают машинам выехать на тротуар, а пешеходам — выйти на проезжую часть в неположенном месте.





«В городах работы провели у остановки «Заводская улица» на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на улице Обуховская в Солнечногорске, на улице Ленина в Озёрах, на улице Гагарина в Жуковском, на улице Крылова в микрорайоне Купавна и на Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, а также на Октябрьском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.