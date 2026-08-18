В 13 населённых пунктах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали на региональных дорогах в 13 населённых пунктах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, барьерные защищают от съезда с дороги, а перильные не дают машинам выехать на тротуар, а пешеходам — выйти на проезжую часть в неположенном месте.
«В городах работы провели у остановки «Заводская улица» на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на улице Обуховская в Солнечногорске, на улице Ленина в Озёрах, на улице Гагарина в Жуковском, на улице Крылова в микрорайоне Купавна и на Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, а также на Октябрьском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.Кроме того, ограждения починили на улице Карла Маркса в посёлке Красково под Люберцами, на дороге в посёлке Удельная и на Жуковском шоссе в селе Быково в Раменском округе, в деревне Анциферово Орехово-Зуевского округа, в селе Иудино Сергиево-Посадского округа, на 52-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово и на улице имени А.И. Калинина в селе Липицы округа Серпухов.