Аграрии Подмосковья обсудят будущее фермерства на онлайн-вебинарах

Синоптики прогнозируют в Московской области до конца недели жаркую погоду. Днём воздух будет прогреваться до +30°С. При этом возможен сильный ветер. В пресс-службе подмосковного Минтранса призвали участников дорожного движения придерживаться правил безопасности в знойную погоду.