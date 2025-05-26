Аграрии Подмосковья обсудят будущее фермерства на онлайн-вебинарах

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
30 мая в 15:00 аграрии и фермеры Подмосковья смогут принять участие в серии онлайн-вебинаров на платформе «Свое фермерство». Центральной темой мероприятия станет обмен практическим опытом по созданию и ведению современного аграрного хозяйства, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ходе вебинаров будет рассмотрен потенциал автоматизации в сельском хозяйстве — как средство повышения эффективности производственных процессов и повышения привлекательности отрасли для молодых специалистов.
Своим опытом создания роботизированной семейной фермы поделится фермер из Приморского края. Он также проведет виртуальную экскурсию по своему хозяйству. Кроме того, участники обсудят вопросы привлечения молодежи в сферу животноводства.
Принять участие в вебинарах можно по ссылке. В рамках эфира будет доступна возможность задать вопросы экспертам. Подробности — на официальном сайте мероприятия.
Читайте также:
Мобильный ФАП в Подольске совершил с начала года более 80 выездов
В Подмосковье спасли птенца из вентиляционной шахты жилого дома
Фермеры Подмосковья получили в льготную аренду более тысячи гектаров земли
Своим опытом создания роботизированной семейной фермы поделится фермер из Приморского края. Он также проведет виртуальную экскурсию по своему хозяйству. Кроме того, участники обсудят вопросы привлечения молодежи в сферу животноводства.
Принять участие в вебинарах можно по ссылке. В рамках эфира будет доступна возможность задать вопросы экспертам. Подробности — на официальном сайте мероприятия.
Читайте также:
Мобильный ФАП в Подольске совершил с начала года более 80 выездов
В Подмосковье спасли птенца из вентиляционной шахты жилого дома
Фермеры Подмосковья получили в льготную аренду более тысячи гектаров земли
Дайана Хусинова