Фермеры Подмосковья получили в льготную аренду более тысячи гектаров земли

Выдача жилищных сертификатов при расселении аварийного жилья хорошо зарекомендовала себя в Подмосковье, поэтому нужно продолжать такую практику. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. На совещании с руководящим составом правительства и главами округов он обсудил расселение аварийного фонда в Московской области.