Фермеры Подмосковья получили в льготную аренду более тысячи гектаров земли

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше тысячи гектаров земли сельскохозяйственного назначения получили в аренду без торгов 25 фермерских хозяйств Московской области за четыре месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Фермерские хозяйства получили в аренду без торгов сроком на пять лет 31 земельный участок из муниципальной или государственной неразграниченной собственности. Общая площадь переданной земли составила 1007,9 га», — сказал глава областного Минимущества Тихон Фирсов.Участки получили крестьянско-фермерские хозяйства в 14 округах Подмосковья: Егорьевске, Орехово-Зуевском, Клину, Павлово-Посадском, Луховицах, Сергиево-Посадском, Серпухове, Рузском, Серебряных Прудах, Талдомском, Зарайске, Шатуре, Коломне и Ступине.
Читайте также:
Бизнесу Подмосковья в аренду за рубль передали более 300 объектов недвижимости
Специалисты БТИ Подмосковья провели более 110 выездных встреч с дачниками
Подмосковные врачи получили с начала года 49 бесплатных земельных участков
Лев Каштанов