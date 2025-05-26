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Мобильный ФАП в Подольске совершил с начала года более 80 выездов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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Свыше 80 выездов совершил мобильный фельдшерско-акушерского пункт (ФАП) Подольской областной клинической больницы в отдалённые населённые пункты округа с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе выездов бригада мобильного медицинского комплекса осмотрела около 400 человек», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В мобильном медкомплексе можно пройти первый этап диспансеризации, сдать анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, вес и рост, а также сделать ЭКГ. Предварительная запись на приём не требуется. Достаточно иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Расписание выездов мобильного ФАПа размещено на сайте Подольской больницы.

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#подольск
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#фап
#здравоохранение
Форвард БК «Химки» Попов провёл мастер-класс для участников Школьной лиги
26 мая 2025, 16:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Нападающий баскетбольного клуба «Химки» Кирилл Попов провёл в Королёве мастер-класс для участников Школьной лиги. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Бронзовый призёр Суперлиги 2024 и 2025 годов, лучший центровой Суперлиги 2025 является амбассадором Единой школьной лиги Московской области. Он рассказал юным спортсменам о правильной технике разминки перед матчами, показал разные техника владения мячом, провёл состязания один на один со всеми участниками тренировки. В завершение были разыграны призы из собственной коллекции одежды Кирилла Попова и подарки от Школьной лиги», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Школьная лига Московской области стартовала в октябре прошлого года. В рамках проекта проходят соревнования по четырём видам спорта - шахматам, волейболу, баскетболу 3х3 и футзалу. На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. А всего в первом сезоне лиги были задействованы представители более 201 учебных заведений из 13 муниципалитетов.

Ожидается, что участниками проекта в сезоне 2025/2026 станут свыше 50 тыс. школьников из всех муниципалитетов.

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Подмосковная молодёжь может принять участие в работе арт-кластера «Таврида»
26 мая 2025, 16:11

Фото: сайт tavrida.art

Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» при поддержке Росмолодёжи молодежи развивает арт-кластер «Таврида». Как сообщается на сайте АНО, это платформа возможностей для молодых деятелей культуры и искусства.
«Платформа объединяет летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Мероприятия арт-кластера реализуются с 2015-го, а с текущего года включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети», – отмечается на сайте.
Участие в проектах арт-кластера бесплатное, отбор участников проходит на конкурсной основе. Целевая аудитория – творческая молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет.

В 2025 году Летние школы Академии творческих индустрий «Меганом» пройдут с июня по сентябрь. Каждая школа включает несколько творческих направлений.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдёт с 1 по 3 августа 2025 года в Крыму на территории арт-кластера.

Все подробности можно узнать на сайте АНО.

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В парках Подмосковья побывали за неделю более 2,4 млн человек
26 мая 2025, 15:58

Фото: сайт tavrida.art

Свыше 2,4 млн человек посетили парки Московской области в период с 19 по 25 мая, в том числе в выходные в парках побывали 846 тыс. человек, а в будние посещаемость составила около 300 человек в день. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«Первое место в недельном рейтинге посещаемости занял балашихинский парк «Пехорка»: там побывали более 90 тысяч человек. На втором месте парк имени Льва Толстого в Химках с 63 тысячами посетителей. А замыкает топ-3 рейтинга Центральный парк в Пушкинском городком округе, где за неделю побывали 59 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Кроме того, высокие места в рейтинге заняли парк Мира в Мытищах с 55 тысячами посетителей и Центральный городской парк им. М. И. Калинина в Королёве, который принял более 40 тысяч человек.

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#парки
#московская область
#подмосковье
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Зиновьева: в Московской области работают 1,4 млн предпринимателей
26 мая 2025, 15:49

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный бизнес сегодня представляют около 1,4 млн компаний МСП и самозанятых из разных сфер. Такие данные 26 мая, в День российского предпринимательства, привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Московская область входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в компаниях занят почти каждый четвёртый житель региона. В Подмосковье зарегистрировано порядка 470 тыс. субъектов МСП и 916 тыс. самозанятых граждан. В округах Подмосковья проведут мероприятия для предпринимателей, приуроченные к празднику», – сказала Зиновьева.
Так, Центр «Мой бизнес» Московской области устроит вебинары. 27 мая состоится вебинар «Второй сезон развития креативных индустрий в России: экспозиция, действующие лица, варианты развития сюжета». Зарегистрироваться можно по ссылке. А 29 мая пройдёт вебинар «Продажи в социальных сетях на примере Telegram». Регистрация открыта на сайте. Подробная информация о мероприятиях будет размещена в ТГ-канале «Мой бизнес | Московская область».

26-30 мая в Коломне планируются круглый стол «Развитие туризма в городском округе Коломна», молодёжный бизнес-форум для школьников, торжественное мероприятие и ярмарка вакансий.

В Орехово-Зуеве намечены презентация производства Демиховского машиностроительного завода, а также торжественное мероприятие. В Сергиевом Посаде пройдут бизнес-конференции и выставка-ярмарка локальных производителей. В Балашихе запланирован бизнес-завтрак с главой городского округа.

Информацию о планируемых мероприятиях можно узнать в администрациях муниципалитетов.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 80 человек
26 мая 2025, 15:34

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

85 человек переселили из аварийного жилья в десяти округах Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«Из 37 авариных жилых помещений общей площадью 1511,6 квадратных метра переехали 85 человек. Переселение проводилось в следующих округах: Павлово-Посадский, Богородский, Мытищи, Красногорск, Электросталь, Подольск, Солнечногорск, Пушкинский, Серебряные Пруды и Рузский», — говорится в сообщении.
Квартиры для переселенцев сданы с отделкой.

«Квартиры готовили к сдаче по принципу «въехал и живи». Уложен линолеум, смонтированы натяжные потолки, установлена вся сантехника, умывальники и электроплиты. На стенах — светлые обои», — рассказал Олег Смирнов — гендиректор компании-застройщика.
Переселение людей из ветхого жилья проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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