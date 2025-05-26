Мобильный ФАП в Подольске совершил с начала года более 80 выездов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Свыше 80 выездов совершил мобильный фельдшерско-акушерского пункт (ФАП) Подольской областной клинической больницы в отдалённые населённые пункты округа с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе выездов бригада мобильного медицинского комплекса осмотрела около 400 человек», — отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В мобильном медкомплексе можно пройти первый этап диспансеризации, сдать анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, вес и рост, а также сделать ЭКГ. Предварительная запись на приём не требуется. Достаточно иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Расписание выездов мобильного ФАПа размещено на сайте Подольской больницы.
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