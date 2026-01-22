Аграрии Подмосковья отличились на конкурсе «Лучший продукт выставки AGRAVIA»
Более 160 разработок боролись за победу в конкурсе «Лучший продукт» на международной выставке технологий для АПК AGRAVIA. Она проходила в центре «Крокус Экспо» в Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
В числе лауреатов оказались и инновационные решения от компаний и учреждений Московской области.
«Конкурс охватывал главные направления современного агробизнеса: решения для животноводства и кормления, кормовые и ветеринарные продукты, научные разработки, цифровизацию и использование искусственного интеллекта. По мнению организаторов, рост числа заявок в IT-сегменте показывает тенденцию к цифровой трансформации АПК, где управление стадами, производством и здоровьем животных всё чаще строится на алгоритмах», – отметили в министерстве.Жюри состояло из ведущих отраслевых специалистов. Оно оценивало проекты по критериям инновационности, практической значимости, технологичности и востребованности. Звание лучших получили 35 разработок. Среди победителей – подмосковные компании и учреждения, отличившиеся в разных номинациях.
Как отметили в министерстве, успех подмосковных разработок на крупнейшей отраслевой выставке подтверждает статус региона как одного из центров агроинноваций в России.