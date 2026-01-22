​Аграрии Подмосковья отличились на конкурсе «Лучший продукт выставки AGRAVIA»

22 января 2026, 21:14

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 160 разработок боролись за победу в конкурсе «Лучший продукт» на международной выставке технологий для АПК AGRAVIA. Она проходила в центре «Крокус Экспо» в Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.





В числе лауреатов оказались и инновационные решения от компаний и учреждений Московской области.

«Конкурс охватывал главные направления современного агробизнеса: решения для животноводства и кормления, кормовые и ветеринарные продукты, научные разработки, цифровизацию и использование искусственного интеллекта. По мнению организаторов, рост числа заявок в IT-сегменте показывает тенденцию к цифровой трансформации АПК, где управление стадами, производством и здоровьем животных всё чаще строится на алгоритмах», – отметили в министерстве.