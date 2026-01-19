В Подмосковье за год провели 3500 исследований мёда и допустили его на прилавки

19 января 2026, 19:19

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ветеринарно-санитарные специалисты за год провели более 3500 исследований мёда на подмосковных ярмарках, где представлена продукция производителей со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





По результатам проверок всю исследованную продукцию допустили к реализации.

«За прошлый год специалисты отобрали почти 1400 проб мёда, который попадает на прилавки региональных ярмарок, и провели свыше 3500 исследований. Ветеринары оценивают цвет, аромат, вкус и консистенцию, наличие посторонних примесей, проверяют, не подвергался ли продукт перегреву. По частицам цветочной пыльцы можно определить, с каких растений собран нектар, соответствует ли мёд заявленному сорту», – рассказали в ведомстве.