В Подмосковье за год провели 3500 исследований мёда и допустили его на прилавки
Ветеринарно-санитарные специалисты за год провели более 3500 исследований мёда на подмосковных ярмарках, где представлена продукция производителей со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По результатам проверок всю исследованную продукцию допустили к реализации.
«За прошлый год специалисты отобрали почти 1400 проб мёда, который попадает на прилавки региональных ярмарок, и провели свыше 3500 исследований. Ветеринары оценивают цвет, аромат, вкус и консистенцию, наличие посторонних примесей, проверяют, не подвергался ли продукт перегреву. По частицам цветочной пыльцы можно определить, с каких растений собран нектар, соответствует ли мёд заявленному сорту», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что при выборе мёда необходимо обратить внимание на аромат и консистенцию, которая должна быть однородной. Повод насторожиться – слишком жидкий мёд зимой. Чаще всего натуральный продукт к этому времени начинает кристаллизоваться.
Предпочтения стоит отдавать любимому сорту. Так, липовый мёд помогает при простуде, гречишный богат железом, акациевый отличается нежным вкусом, а цветочный вобрал в себя пользу десятков растений.
В Минсельхозпроде рекомендовали покупать продукцию только в официальных местах, где у продавцов есть ветеринарно-сопроводительные документы на товар.