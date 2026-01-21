Подмосковные аграрии приобрели за год более 560 единиц сельхозтехники
569 единиц сельскохозяйственной техники закупили аграрии Московской области в 2025 году. В большинстве случае они воспользовались для этого субсидиями из бюджета региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Объём субсидий на сельхозтехнику и оборудование составляет от 20 до 50% её стоимости.
«В прошлом году общий объём выплат на эти цели составил более 348 миллионов рублей», — отметил глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.В число техники, закупленной в сфере АПК, вошли 92 трактора, 15 зерноуборочных и пять кормоуборочных комбайнов. Аграрии воспользовались мерами господдержки при приобретении 411 сельхозмашин.
Всего в сфере сельского хозяйства Московской области в настоящее время насчитывается свыше 3,9 тысячи тракторов и 680 уборочных комбайнов.