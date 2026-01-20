В Подмосковье за год открыли более 1,4 тыс. кафе и ресторанов
Свыше 1 400 заведений общественного питания на более чем 53 тысячи посадочных мест открыли в Московской области в 2025 году. Информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия разместила в соцсетях ведомства.
Благодаря новым заведениям в регионе появилось ещё почти девять тысяч рабочих мест.
«Больше всего кафе и ресторанов открыли в округе Балашиха — 99. На второе место по этому показателю вышел Одинцовский округ с 91 новым предприятием общественного питания. На третьем месте округ Истра (81), на четвёртом — Мытищи (76), а на пятом — Красногорск (71)», — говорится в сообщении.Развитие сети общественного питания повышает уровень жизни в регионе и способствует привлечению туристов.
Минсельхозпрод Московской области регулярно размещает в своих соцсетях — Telegram-канале и странице «ВКонтакте» — актуальную информацию развитии АПК в регионе, ярмарках, различных ветеринарных мероприятиях и пр.