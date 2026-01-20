В Подмосковье за год открыли более 1,4 тыс. кафе и ресторанов

20 января 2026, 11:36

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 1 400 заведений общественного питания на более чем 53 тысячи посадочных мест открыли в Московской области в 2025 году. Информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия разместила в соцсетях ведомства.





Благодаря новым заведениям в регионе появилось ещё почти девять тысяч рабочих мест.





«Больше всего кафе и ресторанов открыли в округе Балашиха — 99. На второе место по этому показателю вышел Одинцовский округ с 91 новым предприятием общественного питания. На третьем месте округ Истра (81), на четвёртом — Мытищи (76), а на пятом — Красногорск (71)», — говорится в сообщении.