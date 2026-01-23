Аграрии Подмосковья получили за год более пять млрд рублей господдержки

23 января 2026, 15:00

оригинал Фото: медиасток.рф

5,2 млрд рублей получили аграрии Московской области в 2025 году в рамках государственной поддержки сельского хозяйства. 1,3 млрд рублей из этой суммы передал федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Различные субсидии получили 226 аграрных предприятий региона.





«На господдержку могут претендовать компании, занимающиеся мясным и племенным животноводством, молочным производством, картофелеводством и овощеводством. Малым предприятиям мы предоставляем субсидии на приобретение оборудования и техники, на мелиорацию и другие сельхозмероприятия», — сказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.