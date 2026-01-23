В Подмосковье в 2025 году начали работу четыре новых участковых пункта полиции
В Подмосковье за прошедший год открыли четыре новых участковых пункта полиции. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Один такой пункт начал работу в Долгопрудном, ещё один – в Люберцах, два – в Одинцове. Помимо этого, завершился ремонт девяти подобных объектов в Истре, Королёве, Красногорске, Наро-Фоминске, Подольске и Шатуре.
Открытие участковых пунктов полиции – важный шаг к повышению уровня безопасности и оперативного решения вопросов жителей. Создание новых пунктов положительно влияет как на безопасность граждан, так и на эффективность работы полиции, улучшая ситуацию в обществе в целом, отметили в ГУРБ.
Среди преимуществ для жителей там назвали повышение уровня безопасности; быструю реакцию на чрезвычайные ситуации; доступность услуг и взаимодействие с населением; предупреждение правонарушений.
В этом году планируется открыть 10 УПП в Красногорске, Химках, Мытищах, Королёве, Котельниках и Одинцовском городском округе.
В ведомстве напомнили, что найти карту ближайших пунктов полиции, контакты, график работы и фамилии участковых можно на сайте МВД России.
