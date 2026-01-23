В Подмосковье запустили сервис для специалистов по получению выписок Роснедр

23 января 2026, 14:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Сервис по заказу выписок Роснедр по кадастровому номеру земельного участка запустили в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Новую опцию разработали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





ИСОГД обслуживает сотрудников различных ведомств. Сервис поможет им проводить предварительного анализ территорий на предмет реализации инвестиционных проектов и застройки.





«Выписка Роснедр подтверждает наличие или отсутствие полезных ископаемых. Эту информацию необходимо получить до начала проектирования любого объекта вне населённых пунктов», — говорится в сообщении.