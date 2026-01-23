В Подмосковье запустили сервис для специалистов по получению выписок Роснедр
Сервис по заказу выписок Роснедр по кадастровому номеру земельного участка запустили в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Новую опцию разработали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
ИСОГД обслуживает сотрудников различных ведомств. Сервис поможет им проводить предварительного анализ территорий на предмет реализации инвестиционных проектов и застройки.
«Выписка Роснедр подтверждает наличие или отсутствие полезных ископаемых. Эту информацию необходимо получить до начала проектирования любого объекта вне населённых пунктов», — говорится в сообщении.Ранее такие выписки предоставлял только портал Единого фонда геологической информации (ЕФГИ), а используемая там система координат не совпадала с той, которая нужна при проектировании. Приходилось заниматься непростым пересчётом. Теперь эта проблема решена.