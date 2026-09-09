В Ленинском округе расчистили 6000 квадратных метров береговой линии реки Битцы
Санитарную очистку береговой линии реки Битцы проводят в Ленинском округе. Работы стартовали в августе. В настоящее время общая площадь расчищенной территории составляет шесть тысяч квадратных метров — треть от запланированного. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Очистка проводится в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда».
«Бригада из десяти человек ежедневно убирает аварийные и поваленные деревья и кусты, собирает и вывозит мусор. Потом стволы и ветки измельчат в щепу и будут использовать как вторсырьё», — рассказала начальник отдела защиты окружающей среды окружной администрации Анна Надирян.Она добавила, что темпы работы очень высокие, а результаты заметны уже сейчас: скорость потока в русле выросла, а уровень воды стабилизировался.