В Ленинском округе расчистили 6000 квадратных метров береговой линии реки Битцы

09 сентября 2026, 18:21

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Санитарную очистку береговой линии реки Битцы проводят в Ленинском округе. Работы стартовали в августе. В настоящее время общая площадь расчищенной территории составляет шесть тысяч квадратных метров — треть от запланированного. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Очистка проводится в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда».





«Бригада из десяти человек ежедневно убирает аварийные и поваленные деревья и кусты, собирает и вывозит мусор. Потом стволы и ветки измельчат в щепу и будут использовать как вторсырьё», — рассказала начальник отдела защиты окружающей среды окружной администрации Анна Надирян.