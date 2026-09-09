Жителей Подмосковья предупредили о ядовитых ягодах, маскирующихся под съедобные

09 сентября 2026, 18:22

оригинал Фото: istockphoto / todaydesign

Растущие в подмосковных лесах опасные ягоды часто маскируются под съедобные. Об этом предупредили в пресс-службе Минэкологии Московской области.





Сейчас в регионе плодоносит вороний глаз – многолетнее травянистое растение из семейства мелантиевых. Название оно получило из-за характерного внешнего вида. Блестящая черная ягода с сизоватым налётом действительно напоминает глаз вороны. Её часто путают с черникой и собирают, не подозревая, что эта ягода ядовита.

«Ягоды вороньего глаза чрезвычайно токсичны. Употребление всего нескольких ягод может привести к трагическим последствиям. Но опасен не только вороний глаз. Начинающие собиратели часто путают со съедобной красной смородиной ядовитую жимолость лесную, с черемухой – опасную крушину ломкую. Нужно также научиться различать виды бузины: черная съедобна, а красная может вызвать отравление. Если нет уверенности в виде ягод, лучше их не собирать», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.