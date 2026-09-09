В Подольске для удобства жителей изменили расписание двух автобусов
Время отправления на двух автобусных маршрутах компании «Мострансавто» в округе Подольск — №1028 и №1077 — изменили для удобства пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Оба автобуса курсируют между станцией МЦД Подольск и Москвой.
«На маршруте № 1028 «ст. МЦД Подольск — Москва (Каменка)» время отправления с 05:20 переносится на 05:05, а на маршруте № 1077 «ст. МЦД Подольск — Москва (Чернецкое)» — с 11:20 на 12:02. Новый график движения вступит в силу с 10 сентября», — говорится в сообщении.Пассажиров призывают быть внимательными и учитывать изменение в расписании при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что на подмосковных дорогах обустроили более 40 тротуаров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».