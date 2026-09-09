В Подольске для удобства жителей изменили расписание двух автобусов

09 сентября 2026, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Время отправления на двух автобусных маршрутах компании «Мострансавто» в округе Подольск — №1028 и №1077 — изменили для удобства пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Оба автобуса курсируют между станцией МЦД Подольск и Москвой.





«На маршруте № 1028 «ст. МЦД Подольск — Москва (Каменка)» время отправления с 05:20 переносится на 05:05, а на маршруте № 1077 «ст. МЦД Подольск — Москва (Чернецкое)» — с 11:20 на 12:02. Новый график движения вступит в силу с 10 сентября», — говорится в сообщении.