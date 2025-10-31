Россия присоединится в ноябре к Всемирной неделе и Дню качества

31 октября 2025, 15:55

Фото: сайт rskrf.ru/qualityday

Всемирная неделя качества в этом году пройдёт с 10 по 16 ноября, а День качества – 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.





Как отметили в министерстве, качество – залог сильной экономики России и процветания её граждан. Оно не только способствует достижению благополучия людей, но и позволяет создать условия для их самореализации и раскрытия талантов.

«Жить и работать в такой среде – значит иметь новые возможности для роста и развития. Высокое качество товаров, услуг и процессов сегодня стало символом современной России. Её государственная политика направлена на укрепление доверия к отечественной продукции внутри страны и повышению её репутации на международной арене», – рассказали в ведомстве.