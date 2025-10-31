К 2030 году Подмосковье увеличит производство сельхозпродукции на 25%

31 октября 2025, 16:19

оригинал Фото: istockphoto / ZoiaKostina

Московская область планирует к 2030 году нарастить объёмы сельскохозяйственного производства не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. Для достижения цели регион реализует комплекс мер по развитию растениеводства, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Прогнозируется рост производства ключевых культур: зерновых — до 650 тысяч тонн, картофеля — до 650 тысяч тонн, овощей — до 570 тысяч тонн, масличных — до 103 тысяч тонн. Объёмы продукции защищённого грунта планируется довести до 149 тысяч тонн в год.



С 2014 по 2024 год производство тепличных овощей выросло с 5 до 131 тысячи тонн. Сегодня Подмосковье занимает второе место в стране по выращиванию овощей в защищённом грунте, культивируя их на 233 гектарах тепличных комплексов.



Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, в отрасли растениеводства работает 274 предприятия: 126 занимаются зерновыми культурами, 73 — картофелем, 64 — овощами. Для поддержки аграриев предусмотрены льготные кредиты до 10,5% на модернизацию и реконструкцию тепличных хозяйств.



В регионе продолжается реализация инвестиционных проектов, включая строительство второй очереди тепличного комплекса ООО «Агрокомплекс "Иванисово"» площадью 15 гектаров в Электростали.



Дополнительный импульс развитию сельского хозяйства обеспечит ввод новых земель в оборот — за последние пять лет освоено более 185 тысяч гектаров. Внедрение инноваций, таких как агродроны и система «Эковижн» для мониторинга состояния растений в теплицах, позволит повысить эффективность производства и урожайность.



Сочетание современных технологий и инвестиций, отмечают в Минсельхозе региона, обеспечит достижение целевых показателей и укрепит позиции Подмосковья в агропромышленном секторе страны.

