Аграрии Подмосковья за три года обновили парк сельхозтехники
За последние три года подмосковные сельхозпредприятия приобрели около 2,5 тысячи единиц новой техники. В числе закупок – 390 тракторов, 54 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также около 2 тысяч других машин, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В прошлом году по программе субсидии получили три хозяйства на сумму 10,5 млн рублей, в 2025 году — 12,6 млн рублей. Сейчас парк региона насчитывает свыше 3,9 тыс. тракторов и 680 зерно- и кормоуборочных комбайнов. Возможный запуск федеральных программ позволит сделать отечественную технику более доступной.
Всего в 2025 году в Подмосковье действуют 36 мер поддержки для аграриев. Полная информация о требованиях и необходимых документах размещена на интерактивном портале
