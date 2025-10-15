Аграрии Подмосковья за три года обновили парк сельхозтехники

15 октября 2025, 16:54

оригинал Фото: istockphoto / photoschmidt

За последние три года подмосковные сельхозпредприятия приобрели около 2,5 тысячи единиц новой техники. В числе закупок – 390 тракторов, 54 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также около 2 тысяч других машин, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.