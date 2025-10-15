Достижения.рф

Аграрии Подмосковья за три года обновили парк сельхозтехники

оригинал Фото: istockphoto / photoschmidt

За последние три года подмосковные сельхозпредприятия приобрели около 2,5 тысячи единиц новой техники. В числе закупок – 390 тракторов, 54 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также около 2 тысяч других машин, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных отметил, что для обновления техники действует региональная программа: из бюджета компенсируют от 20 до 50% затрат на приобретение оборудования. Основной акцент – на молочное животноводство, растениеводство, птицеводство и улучшение инфраструктуры картофеле- и овощехранилищ.

С 2024 года действует пилотный проект с «Росагролизингом», который авансирует до 3,5 млн рублей первоначального лизингового платежа, что ускоряет поставки техники.

В прошлом году по программе субсидии получили три хозяйства на сумму 10,5 млн рублей, в 2025 году — 12,6 млн рублей. Сейчас парк региона насчитывает свыше 3,9 тыс. тракторов и 680 зерно- и кормоуборочных комбайнов. Возможный запуск федеральных программ позволит сделать отечественную технику более доступной.

Всего в 2025 году в Подмосковье действуют 36 мер поддержки для аграриев. Полная информация о требованиях и необходимых документах размещена на интерактивном портале «МОй АПК».

Дайана Хусинова

