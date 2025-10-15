В Щёлкове завершается второй этап реконструкции Кустового коллектора

15 октября 2025, 16:33

Видео: пресс-служба администрации г.о. Щелково

В городском округе Щёлково близится к завершению второй этап масштабной реконструкции Кустового коллектора — одного из ключевых инфраструктурных объектов, модернизируемых Щёлковским Водоканалом в рамках инвестпрограммы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Коллектор, построенный в 1974 году, протяжённостью 8,2 км, ежедневно транспортирует около 3 тысяч кубометров стоков из Долгого Лёдова, Медвежьих Озёр, Серкова и Загорянского на межрайонные очистные сооружения. Реализация проекта улучшит качество жизни примерно 7 тысяч жителей.



На первом этапе, реализованном в 2023–2024 годах, были переложены две нитки трубопровода длиной по 1 км каждая. Диаметр увеличен до 350 мм, что повысило пропускную способность системы на 16%. Инвестиции в этот этап составили 47,6 млн рублей.



Сейчас завершаются работы второго этапа — специалисты прокладывают ещё две нитки по 564 метра с применением технологии горизонтально-направленного бурения из-за высокого уровня грунтовых вод. Объём инвестиций — 22,1 млн рублей. Завершение реконструкции запланировано до конца осени текущего года.

