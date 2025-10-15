В Зарайске появится «Умный маршрут здоровья»
Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск
Зарайск одним из первых городов Московской области присоединился к всероссийскому «Каждому муниципалитету — умный маршрут здоровья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Проект зарайского маршрута здоровья разработали местные энтузиасты, он включает самые значимые и красивые места города.
«Идею одобрил глава округа Виктор Петрущенко и все присутствующие на презентации проекта. Теперь у каждого желающего будет возможность не просто прогуляться, а пройти специальный маршрут в компании инструкторов по здоровому образу жизни. Инструкторы. прошедшие специальное обучение, помогут сделать прогулку не только приятной, но и полезной», — говорится в сообщении.До запуска «Умного маршрута здоровья» в Зарайске остаётся только одна формальность — получение официального паспорта. Это планируется сделать в ближайшее время.