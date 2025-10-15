В Раменском парке создают набережную с четырьмя зонами отдыха

15 октября 2025, 16:53

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменском парке продолжается строительство современной набережной с несколькими зонами для отдыха. Сейчас рабочие устанавливают смотровую беседку и городской балкон: сваи уже смонтированы, ведется укладка настила, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







По словам директора парка Анны Зимы, на набережной появятся четыре локации: помимо смотровой беседки и городского балкона с фуд-кортом, предусмотрены зона солярия для солнечных ванн у воды и камерная зона под деревьями.



Территория набережной входит в состав усадьбы «Раменское», объекта культурного наследия, поэтому благоустройство будет ориентировано на создание спокойного пространства для прогулок. Каждая зона будет дополнительно озеленена, планируется посадка новых деревьев. Открытие всех локаций запланировано на 2026 год.

