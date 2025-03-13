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В Подмосковье учтено более 12 млн птиц и 563 тыс. голов сельскохозяйственных животных

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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С 1 марта 2024 года в России начали действовать новые ветеринарные правила по маркировке и учету сельскохозяйственных животных. Согласно документу, идентификации подлежат виды, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № 550 от 5 апреля 2023 года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В региональной системе ФГИС ВетИС (компонент «Хорриот») уже зарегистрировано 12 млн птиц, 328 тыс. свиней, более 182 тыс. голов крупного рогатого скота, 40 тыс. мелкого рогатого скота и 13 тыс. лошадей. Работа по внесению данных продолжается.

Благодаря маркировке можно получить полную информацию о животном: вид, породу, происхождение, данные владельца, дату и место рождения, а также результаты исследований. Россельхознадзор присваивает каждому животному уникальный номер, который наносится на бирку, ошейник или электронную метку. В Минсельхозе подчеркнули, что все средства маркировки устойчивы к внешним воздействиям и безопасны для животных.

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В Королёве задержали молодого человека с 454 свёртками с наркотиками
13 марта 2025, 09:17

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Полиция задержала в Королёве 20-летнего местного жителя по подозрению в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодого человека с внешними признаками опьянения остановил у одного из домов на 1-й Валентиновской улице сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе досмотра в рюкзаке у молодого человека было обнаружено 454 свёртка с порошком общим весом более 400 граммов», — говорится в сообщении.
Экспертиза содержимого трёх свёртков показала, что это наркотик мефедрон. Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Содержимое остальных свёртков будет проверено в ходе следствия.

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#королёв
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#криминал
#полиция
#мвд московской области
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В Люберцах изменятся маршруты автобусов из-за реконструкции Октябрьского проспекта
13 марта 2025, 09:00

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Люберцах изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов Мострансавто из-за реконструкции Октябрьского проспекта, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С 13 марта автобусы № 373 («Люберцы, ул. Строителей — Москва, м. Лермонтовский проспект») и № 323 («Октябрьский — Москва, м. Лермонтовский проспект») будут следовать по Октябрьскому проспекту, улицам Красноармейской, Кирова и Смирновской, а затем возвращаться на Октябрьский проспект.

Маршруты № 346 («Красково, пос. Коренево — Москва, м. Лермонтовский проспект») и № 463 («Малаховка — Москва, м. Лермонтовский проспект») начнут двигаться по эстакаде Октябрьского проспекта от улицы Власова до стадиона «Торпедо». При этом они не будут останавливаться у «ГПТУ-10» и «Гастронома».

Пассажирам рекомендуется заранее учитывать эти изменения при планировании поездок.

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#подмосковье
#люберцы
#автобусы
#маршруты
#кадастровый транспорт
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Строительство пристройки к школе №1 в Королеве завершена наполовину
12 марта 2025, 17:53

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В подмосковном Королёве продолжается возведение пристройки к школе №1, рассчитанной на 400 учеников. Работы выполнены почти наполовину, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся в рамках госпрограммы Подмосковья за счёт бюджетных средств.

«Строители ведут устройство наружных стен, монтаж инженерных систем, кладку внутренних перегородок. Скоро приступят к отделочным работам», — говорится в сообщении.

Новый корпус станет третьим зданием в составе школы и будет оформлен в космической тематике — его внешний вид напоминает Международную космическую станцию.

Два других корпуса уже полностью готовы к приёму учащихся.

Завершение строительства запланировано на 1 сентября 2025 года.

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#подмосковье
#строительство
#кадастровый школа
#минстройкомплекс мо
#подмосковные стройки
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Строительная готовность детской поликлиники в Чехове достигла 60%
12 марта 2025, 17:47

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, возводят на улице Мира в Чехове, по оценке инспекторов Главного управления государственного строительного надзора Московской области, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 60%, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сейчас на объекте ведётся устройство внутренних инженерных систем, монтаж вентилируемого фасада, утепление наружных стен и установка оконных блоков. Работы идут в соответствии с установленным графиком», — отмечается в сообщении.
Завершить строительство и сдать новое медицинское учреждение в эксплуатацию должны в третьем квартале текущего года.

Постройка поликлиники ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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#главгосстройнадзор мо
#поликлиника
#чехов
#строительство
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Стрелок из Московской области выиграл золотую медаль на чемпионате Европы
12 марта 2025, 17:44

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в упражнении «соло» стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров. Для 26-летнего стрелка из Ногинска это седьмое золото в карьере, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финале Аристархов встретился с серебряным призёром Олимпийских игр 2024 года, турком Юсуфом Дикечем, и одержал уверенную победу со счётом 15:12. Бронза досталась румынскому спортсмену Луке Жолдя.

Аристархов представляет Центр спортивной подготовки Московской области. Важно отметить, что российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате под нейтральным флагом.

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит с 7 по 13 марта в хорватском городе Осиек.

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