Аграриям Подмосковья доступны льготные кредиты под 6,8% годовых
В Подмосковье начали принимать заявки на льготное кредитование предприятий агропромышленного комплекса. Поддержку предоставят в виде краткосрочных кредитов по приоритетным направлениям — растениеводству, молочному скотоводству и малым формам хозяйствования, а также инвестиционных займов на развитие производства. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Льготные кредиты помогают аграриям снизить финансовую нагрузку, вовремя провести посевную и уборочную кампании, закупить семена и средства защиты растений, модернизировать производство и расширить хозяйства.
Подать заявку могут:
- организации АПК;
- индивидуальные предприниматели;
- крестьянские фермерские хозяйства региона.
«При действующей ключевой ставке мы стараемся сохранять для аграриев доступные условия: по приоритетным направлениям ставка по льготным кредитам составляет 6,8% годовых, по остальным – до 10%. Это инструмент поддержки, которым сельхозпроизводители активно пользуются. В прошлом году 86 заемщиков привлекли 15,7 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов – почти вдвое больше, чем в 2024-м. Это подтверждает, что механизм востребован и помогает обеспечивать стабильную работу наших хозяйств», — отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Банки формируют пакет документов и принимают решение о кредитовании. После этого заявки направляют на согласование в профильное Министерство.
Всё о поддержке агробизнеса в Московской области — на портале «Мой АПК».