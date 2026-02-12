Аграриям Подмосковья доступны льготные кредиты под 6,8% годовых

12 февраля 2026, 17:22

В Подмосковье начали принимать заявки на льготное кредитование предприятий агропромышленного комплекса. Поддержку предоставят в виде краткосрочных кредитов по приоритетным направлениям — растениеводству, молочному скотоводству и малым формам хозяйствования, а также инвестиционных займов на развитие производства. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.





Льготные кредиты помогают аграриям снизить финансовую нагрузку, вовремя провести посевную и уборочную кампании, закупить семена и средства защиты растений, модернизировать производство и расширить хозяйства.



Подать заявку могут:

организации АПК;

индивидуальные предприниматели;

крестьянские фермерские хозяйства региона.

«При действующей ключевой ставке мы стараемся сохранять для аграриев доступные условия: по приоритетным направлениям ставка по льготным кредитам составляет 6,8% годовых, по остальным – до 10%. Это инструмент поддержки, которым сельхозпроизводители активно пользуются. В прошлом году 86 заемщиков привлекли 15,7 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов – почти вдвое больше, чем в 2024-м. Это подтверждает, что механизм востребован и помогает обеспечивать стабильную работу наших хозяйств», — отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.